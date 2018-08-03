Низка аварій залишила киян без холодної води (список вулиць)
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Аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над ліквідацією пошкоджень
У п’ятницю, 3 серпня, у Києві сталася низка пошкоджень на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».
Аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Ігорівська,10/8; 12-12А; 5/10; 7А; 9/1;
- вул. Маршала Гречка, 6А;
- вул. Академіка Туполєва, 15Е; 15Г;
- пр-т. Героїв Сталінграду, 19;
- пр-т. Оболонський, 34А; 30; 32-А; 32-Д;
- вул. Миколи Кибальчича, 7.
Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1-2 дні.