Обійняти величезний дуб і уявити себе птахом: у Києві з’явиться інтерактивна екостежка



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Екостежка в Національному природному парку «Голосіївський» буде відкрита 17 травня

У травні в Національному природному парку «Голосіївський» з’явиться перша в Україні міська інтерактивна екостежка. Мета проекту – закохати українців в пішохідні прогулянки на природі і довести, що екологічна освіта може бути захопливою для дорослих та дітей.

Екостежку прокладено в київському парку «Голосіївський» — єдиному в Україні та одному із кількох у світі національних парків, розташованих у межах мегаполісу. Його загальна площа майже 11 тисяч гектарів — це дорівнює площі 15 тисяч футбольних полів, причому 90% території займають ліси.

Під час подорожі екостежкою довжиною 3 км можна буде дізнатися про мешканців Голосіївського лісу, порівняти розмах своїх рук з розмахом крил птахів, свої сліди зі слідами тварин, разом з друзями обійняти найбільший дуб в парку обхватом 7 метрів, а також спробувати себе в ролі художника та зобразити лісовий пейзаж на спеціально встановлених мольбертах.

«За статистикою, 75% сучасних дітей проводять на свіжому повітрі менше ніж годину на день, а більшість дорослих не можуть відрізнити навіть 5-ти видів дерев, — розповідає представник організаторів проекту Сергій Бадрітдінов. - Інтерактивна стежка посеред мегаполісу прекрасно вирішує обидві ці проблеми. До того ж, міські екостежки — один із головних трендів у світі».

Перша міська інтерактивна екостежка створюється за підтримки Міністерства екології та природних ресурсів України.

Екостежка в Національному природному парку «Голосіївський» буде відкрита 17 травня 2019 року.