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    «Об’єднані містом»: у Києві відбудеться фестиваль дитячої архітектури

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    На фестивалі облаштують&nbsp;&laquo;Велику архітектурну майстерню&raquo;&nbsp; - «Об’єднані містом»: у Києві відбудеться фестиваль дитячої архітектури
    На фестивалі облаштують «Велику архітектурну майстерню» 
    Фото: Archikidz Festival‎

    Фестиваль дитячої архітектури проводиться у Києві втретє

    25 та 26 травня в Києві відбудеться третій фестиваль дитячої архітектури ARCHIKIDZ!. Тема заходу – «Об’єднані містом». Дітям пропонуватимуть, зокрема, розібратися в тому, як зробити своє місто більш комфортним та зберегти культурну спадщину, вдаючись до сучасних архітектурних рішень.

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    Повідомляється, що на фестивалі облаштують «Велику архітектурну майстерню» – освітню гру для дітей від 7 до 12 років, під час якої учасники створюватимуть власний проект. Вчитимуть дітей українські та іноземні вчителі, які вміють спілкуватися з малечею. Серед викладачів заявлені:

    • Крістіан Кесада ван Берестейн – нідерландський архітектор з більш ніж 20-річним досвідом, голова архітектурного бюро QB Studio, викладач та співзасновник міжнародного руху ARCHIKIDZ!
    • Зузана Табачкова – архітекторка, урбаністка, викладачка і дослідниця у Технічному університеті Берліна, засновниця освітнього проекту SAK (Кошице, Словакія). Зузана проведе воркшоп «Об‘єднані містом», на якому діти разом з архітекторкою спостерігатимуть за місцевістю й досліджуватимуть простір навколо локації фестивалю.
    • Ігор Уваров – французький митець. У 20 років Ігор Уваров зробив свої перші дизайн-фотосесії для Vogue, Elle, L’Oreal. Також він співпрацює з Террі Ричардсоном. На фестивалі Уваров висловлюватиме свої романтичні й художні почуття в живописі та інсталяції.
    • Андрій Бражник – архітектор, урбаніст, засновник Бюро архітектури громадянського суспільства Cullman Workshop, учасник міських проектів «Либідь Є», «Стадіон Страт», «Enlight / Славутич». Архітектор культурного кластера Довженко Центр. Андрій доповідатиме на тему «Бібліотека й діти».
    • Також братимуть участь школи зі STEM-освітою, що спеціалізуються на творчому розвитку дитини через гру. 

    Фестиваль відбуватиметься з 10:00 до 17:00 за адресою провулок Лаврський, 7.

    Вхід вільний за реєстрацією. Також можна зареєструватися на дискусію поза основної програми «Щасливі діти = щасливі міста». Подія оновлюється на Facebook.

    Зазначимо, що 2018 року фестиваль ARCHIKIDZ! увійшов до програми позашкільної освіти Малої академії наук України і став першим спеціалізованим фестивалем в Україні, який об’єднує на одному майданчику містобудівельників, архітекторів, урбаністів та дітей.

    Джерело: Хмарочос

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