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    Новини

    Оголошено, де цього тижня у Києві не буде води (адреси)

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    У частини Києва буде відключено водопостачання - Оголошено, де цього тижня у Києві не буде води (адреси)
    У частини Києва буде відключено водопостачання

    Київводоканал проводитиме ремонтні роботи

    «Київводоканал» попередив про планові відключення холодного водопостачання цього тижня у столиці.

    «Для надійної роботи систем водопостачання Київводоканал проводить ремонтні роботи», - інформують у компанії.

    У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

    26 листопада

    з 8.00 до 23.00

    • вул.Ревуцького ,42В, 42Г, 44А, 48;

    27 листопада

    з 18.00 до 8.00 28 листопада

    • вул.О.Гончара, 30А, 30Б, 30В, 32, 32А, 32В, 35, 36А, 36Б, 38, 38А;40, 41, 41Б,42А, 42В, 43, 44, 45А, 45Б,45В,  46, 46/41, 47,47А, 47Б, 47В, 48, 49, 50, 53, 55;

    З 8.00 до 21.00

    • вул.Червона, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22;
    • вул.Крутогірна, 65А;

    28 листопада

    з 9.00 до 17.00

    • вул.Квітки-Основ'яненка, 6,  7, 8,  9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15А, 17, 17А, 18 19, 20, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 28Б, 29, 30, 30А, 30Б,  30В,  31, 31А, 32, 32А, 33, 34, 34Б,35, 36А, 36Б, 36В, 37, 39, 41;
    • провулок Квітки-Основ'яненка, 2, 4, 6, 7, 7А, 7Б, 8, 9, 10, 13А;
    • вул. Садова,  67, 69, 71, 75, 75А; вул.Кащенка, 2;

    29 листопада

    з 18.00 до 8.00 30 листопада

    • вул. Обсерваторна, 6, 7, 9, 10/8, ;11/1, 12, 12В, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;
    • вул. Січових Стрільців, 5В;
    • вул. Ю.Коцюбинського,  2, 4, 5, 7, 7А;

    З 8.30 до 23.00

    • пров. Устимівський, 7, 8А, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29;
    • вул. Університетська, 22, 24, 26, 28, 30, 32;

    З 8.30 до 7.30 30 листопада

    • вул. Бальзака, 65/1.

    «Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні.

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