Оголошено підозру оперативнику, який з кулаками накинувся на патрульного



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Інцидент стався під час спілкування патрульних з водієм, що порушив ПДР

Поліцейського взято під домашній арешт

За процесуального керівництва прокуратури міста Києва слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, повідомлено про підозру оперуповноваженому управління протидії наркозлочинності столичного главку поліції у вчиненні опору працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків.

Як повідомляє пресслужба прокуратури Києва, інцидент стався 18 жовтня в Солом’янському районі столиці.

Патрульні поліцейські через порушення ПДР зупинили автомобіль, яким керував знайомий підозрюваного. Будучи присутнім при з’ясуванні патрульними обставин вчинення адмінпорушення, оперуповноважений почав поводити себе агресивно, перешкоджав спілкуванню працівників поліції з водієм, намагався залишити місце події з останнім.

При цьому законні вимоги поліцейських припинити такі дії не виконав. У подальшому, штовхнув одного з них та вчиняв інші протиправні дії, спрямовані на опір правоохоронцям.

На даний час оперуповноваженому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 342 КК України (вчинення опору працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків) та Голосіївським райсудом Києва обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Слідство у кримінальному провадженні триває.