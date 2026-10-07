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Джунглі, сміття та охорона. Який вигляд має посольство РФ у Києві на п'ятому році великої війни (фото)

Данило Муринський
glavcom.ua
Данило Муринський
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Джунглі, сміття та охорона. Який вигляд має посольство РФ у Києві на п'ятому році великої війни (фото)
Посольство Росії у Києві повністю заросло деревами
фото: glavcom.ua

У квітні 2023 року Київрада розірвала договір оренди ділянки під колишнім посольством РФ, а сама будівля наразі законсервована

У Києві понад чотири роки стоїть порожньою будівля колишнього посольства Росії. На території немає ознак роботи дипломатичної установи, однак об'єкт і досі огороджений та перебуває під охороною. Журналіст «Главкома» побував біля колишнього російського посольства та зафіксував його стан.

Територія навколо будівлі на проспекті Повітряних Сил, 27 буквально потонула в зелені. Дерева та кущі сильно розрослися й місцями закривають значну частину двору. За парканом також видно сміття та розкидані речі.

Посольство РФ у Києві заросло кущами
Посольство РФ у Києві заросло кущами
фото: glavcom.ua

Подібна картина і з тильного боку будівлі. Задній двір також занедбаний: територія заросла, а за парканом помітне сміття.

Водночас об'єкт не залишений без охорони. Навколо території встановлена огорожа, а біля нього досі перебувають охоронці. На будівлі та по периметру також видно численні камери відеоспостереження.

На воротах колишнього посольства РФ встановлені камери
На воротах колишнього посольства РФ встановлені камери
фото: glavcom.ua

Після початку повномасштабного вторгнення Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією 24 лютого 2022 року.

Російське посольство заростає кущами та деревами
Російське посольство заростає кущами та деревами
фото: glavcom.ua

У квітні 2023 року Київрада розірвала договір оренди земельної ділянки площею 0,3984 га, на якій розташований комплекс колишнього посольства і сама будівля наразі залишається фактично законсервованою.

Цього року колишнє посольство РФ також фігурувало у судовій справі щодо боргу за електроенергію. 21 квітня Господарський суд Києва відкрив провадження у справі №910/3773/26 за позовом ТОВ «Київські енергетичні послуги» до Посольства Російської Федерації в Україні про стягнення 807 444,71 грн.

Уже 13 липня Господарський суд Києва повністю задовольнив позов ТОВ «Київські енергетичні послуги» до Посольства РФ та постановив стягнути 807 444,71 грн заборгованості, пені, 3% річних та інфляційних втрат. Окремо з посольства стягнуто 9 689,34 грн судового збору. У рішенні суд також зазначив, що представник посольства РФ на засідання не прибув та відзиву на позов не подав.

Таким чином, колишня російська дипустанова посеред столиці продовжує стояти за парканом – під охороною, серед заростей і сміття. А питання, як саме використовувати цю будівлю після припинення роботи російського посольства, досі залишається відкритим.

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Теги: Київрада сміття посольство Україна

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