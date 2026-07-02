Посольство Росії в Швеції заявило про напад дронів з імітацією вибухівки та фарбою

У російському посольстві заявили, що залякування не досягнуть своєї мети

Росіяни поскаржились, що правоохоронні органи Швеції лише формально фіксують атаки на їх посольство

Посольство Росії у Швеції заявило, що зазнало чергової атаки дронів. Про це російське відомство написало у соцмережах, пише «Главком».

«2 липня 2026 року приблизно о другій годині ночі посольство Росії у Швеції зазнало чергової атаки з використанням безпілотних літальних апаратів. Один квадрокоптер скинув на територію дипломатичного представництва контейнер із червоною фарбою. Другий дрон, до якого було прикріплено імітацію саморобного вибухового пристрою, впав (ймовірно, не випадково) на нашу територію у безпосередній близькості до будівлі російського посольства», – повідомляють у посольстві.

У російській дипмісії розцінили подію не лише як провокацію, а як спробу залякування співробітників посольства фото з соцмереж посольства

Також у повідомленні зазначається, що подібні інциденти у Стокгольмі нібито мають систематичний характер. Російська сторона наголошує, що відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні відносини 1961 року Швеція зобов’язана забезпечувати безпеку та недоторканність іноземних дипломатичних установ на своїй території.

«Однак на практиці правоохоронні органи Швеції лише формально фіксують атаки на російське посольство. Жодних результатів розслідування цих провокацій, кількість яких уже сягає десятків, за більш ніж два роки так і не було досягнуто», – стверджується у заяві.

У зв’язку з цим у посольстві поклали відповідальність за можливі наслідки подібних атак на шведську сторону.

Нагадаємо, під час масованої нічної атаки на Київ 24 травня російські окупанти завдали пошкоджень одразу двом житловим комплексам, які розташовані у безпосередній близькості до будівлі посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. Внаслідок падіння уламків та потужної вибухової хвилі руйнувань зазнала висотна цивільна інфраструктура у Шевченківському районі столиці.