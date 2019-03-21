Операція «Мігрант» у розпалі: на Київщині виявлено десятки іноземців-порушників



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Порушникам скасовують посвідки на проживання в Україні

На порушників складено адміністративні протоколи і накладено штрафи

Під час патрулювання в селищі міського типу Ворзель поліція виявила громадянина Азербайджану, який нелегально перебував на території України, та доправила його до Державної міграційної служби. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Крім того, співробітники Яготинського відділу поліції під час проведення організаційно-практичних заходів виявили 25-річного громадянина Грузії, який також нелегально перебував в Україні.

За даними фактами на порушників складено адміністративні протоколи за ст. 203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) КУпАП України.

За останній період всього на іноземців було складено 31 адміністративний протокол та накладено штрафів на суму 4012 гривень.

Два подання скеровано на скасування постійної посвідки на проживання в Україні та ще два подання скеровано на скасування тимчасової посвідки на проживання. 8 подань скеровано на примусове повернення громадян інших держав до країн походження.