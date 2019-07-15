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    Оперативники затримали молодика, який «замінував» будівлю на Хрещатику

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    Правоохоронці&nbsp;встановили власника мобільного телефону, з якого надійшло неправдиве повідомлення про мінування - Оперативники затримали молодика, який «замінував» будівлю на Хрещатику
    Правоохоронці встановили власника мобільного телефону, з якого надійшло неправдиве повідомлення про мінування

    Зловмисником виявився 26-річний житель Одеської області

    Близько півночі до столичної поліції надійшло повідомлення про замінування будівлі на Хрещатику. На виклик негайно прибули профільні служби, які провели огляд приміщення та прилеглої території. У результаті перевірки небезпечних речовин та предметів не виявили. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Працівники карного розшуку Шевченківського управління поліції провели комплекс оперативних заходів та встановили власника мобільного телефону, з якого надійшло неправдиве повідомлення. Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставили до відділку поліції для надання пояснень.

    Зловмисником виявився 26-річний житель Одеської області, котрий зізнався правоохоронцям, що саме він здійснив анонімний дзвінок по спецлінії 102. Правопорушник перебував у стані алкогольного сп’яніння.

    За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до шести років позбавлення волі.

    Як повідомлялося, з 8 по 14 липня столичні рятувальники здійснили 3 виїзди для відпрацювання інформації щодо мінування об’єктів міста. Всього за 2019 рік здійснено 454 виїзди.

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