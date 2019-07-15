За тиждень у Києві сталося півтори сотні пожеж



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Пожежа на приватній території по пров. Панфіловців у Печерському районі Києва Фото: ДСНС

На пожежах загинула одна особа

Впродовж минулого тижня (з 8 до 14 липня) пожежно-рятувальними підрозділами Київського гарнізону здійснено 252 виїзди. За даний час вогнеборці ліквідували 145 пожеж, 6 аварій, 33 рази надавали допомогу мешканцям міста ті іншим службам. Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На пожежах загинула одна особа.

Протягом тижня в екосистемах міста Києва виникло дві пожежі на площі 0,145 га. Всього з початку року здійснено 374 виїзди та ліквідовано загоряння на площі 136,025 га.

Також за даний час підрозділи гарнізону здійснили 3 виїзди для відпрацювання інформації щодо мінування об’єктів міста. Всього за 2019 рік здійснено 454 виїзди.

На водних об’єктах Києва загинула одна особа. Всього з початку 2019 року на водних об'єктах Києва загинуло 47 людей та врятовано 22 особи.

Як повідомлялося, 11 липня на території ВДНГ під час Atlas Weekend сталася пожежа: полум'я охопило будівлю недіючого павільйону.