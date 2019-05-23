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    Оплата компослуг, сервіси водія, медицина: Kyiv Smart City розширює функціонал

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    Оплата компослуг, сервіси водія, медицина: Kyiv Smart City розширює функціонал

    Зараз за допомогою мобільного додатку Kyiv Smart City можна скористатися транспортною послугою

    Сьогодні, 23 травня, під час виступу на iForum директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров презентував учасникам мобільний додаток Kyiv Smart City. Сервіс, який розробили ІТ-спеціалісти департаменту, об’єднуватиме міські електронні сервіси. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

    Зараз за допомогою додатку можна скористатися транспортною послугою: додати свою Kyiv Smart Card, поповнити її та придбати QR-квиток. Поступово Kyiv Smart City розширятиме функціонал. У додатку можна буде скористатись усіма найпоширенішими міськими сервісами. Незабаром стануть активними розділи:

    • Оплата комунальних послуг;
    • Електронна демократія: Громадський бюджет, Електронні петиції, Активний киянин, Електронний будинок;
    • Домашні улюбленці: можливість повідомити про знайдену тварину та зареєструвати власного кота чи собаку у Реєстрі домашніх тварин;
    • Сервіси водія: оплата паркування та пошук паркомісця, повідомлення про яму на дорозі, сплата штрафу;
    • Медицина: онлайн-запис до лікаря, електронний рецепт;
    • Дитячий садочок: електронна черга запису в дитячий садок;
    • 1551;
    • Сучасний киянин: інформація про пункти прийому сміття, речей, можливість перевести кошти благодійним фондам;
    • Спорт та відпочинок: інформація про спортивні заклади та події у місті;
    • Соціальні послуги: інформація про доступні пільги, матеріальну допомогу та соціальну підтримку;
    • Інформаційний центр: актуальні новини Києва.

    «Додаток повністю орієнтований на користувачів, тому ми передбачили можливість проголосувати за сервіси, які кияни хочуть бачити реалізованими в першу чергу. Це можна зробити прямо у додатку, натиснувши на відповідну іконку біля будь-якої функції. Таким чином ми об’єднуємо усі електронні сервіси у смартфоні. Тепер киянам для того, щоб отримати необхідну послугу, треба лише зайти у додаток на телефоні», – прокоментував Назаров.

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