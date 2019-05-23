Оплата компослуг, сервіси водія, медицина: Kyiv Smart City розширює функціонал



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зараз за допомогою мобільного додатку Kyiv Smart City можна скористатися транспортною послугою

Сьогодні, 23 травня, під час виступу на iForum директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров презентував учасникам мобільний додаток Kyiv Smart City. Сервіс, який розробили ІТ-спеціалісти департаменту, об’єднуватиме міські електронні сервіси. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Зараз за допомогою додатку можна скористатися транспортною послугою: додати свою Kyiv Smart Card, поповнити її та придбати QR-квиток. Поступово Kyiv Smart City розширятиме функціонал. У додатку можна буде скористатись усіма найпоширенішими міськими сервісами. Незабаром стануть активними розділи:

Оплата комунальних послуг;

Електронна демократія: Громадський бюджет, Електронні петиції, Активний киянин, Електронний будинок;

Домашні улюбленці: можливість повідомити про знайдену тварину та зареєструвати власного кота чи собаку у Реєстрі домашніх тварин;

Сервіси водія: оплата паркування та пошук паркомісця, повідомлення про яму на дорозі, сплата штрафу;

Медицина: онлайн-запис до лікаря, електронний рецепт;

Дитячий садочок: електронна черга запису в дитячий садок;

1551;

Сучасний киянин: інформація про пункти прийому сміття, речей, можливість перевести кошти благодійним фондам;

Спорт та відпочинок: інформація про спортивні заклади та події у місті;

Соціальні послуги: інформація про доступні пільги, матеріальну допомогу та соціальну підтримку;

Інформаційний центр: актуальні новини Києва.

«Додаток повністю орієнтований на користувачів, тому ми передбачили можливість проголосувати за сервіси, які кияни хочуть бачити реалізованими в першу чергу. Це можна зробити прямо у додатку, натиснувши на відповідну іконку біля будь-якої функції. Таким чином ми об’єднуємо усі електронні сервіси у смартфоні. Тепер киянам для того, щоб отримати необхідну послугу, треба лише зайти у додаток на телефоні», – прокоментував Назаров.