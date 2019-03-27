Оприлюднено графік відключень води у Києві цього тижня



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Київводоканал проводить ремонтні роботи

Цього тижня «Київводоканал» проводитиме планові ремонтні роботи на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що ремонтні роботи проводяться для надійної роботи систем водопостачання.

У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

27 березня

з 8:30 до 23:00

вул. Лук'янівська, 46;

з 16:00 до 6:00 28 березня

вул. Заболотного, 15/2;

з 20:00 до 7:00 28 березня

вул. Жилянська, 5, 5Б, 5В, 7, 7Б, 7В, 9/11, 12, 12А, 13/37;

вул. Велика Васильківська, 53/3, 56, 58.

з 9:00 до 6:00 28 березня

пр-т. Свободи, 42, 44, 44А, 46;

вул. Муси Джаліля, 66, 68, 68А, 70, 72, 74;

з 8:30 до 7:30 28 березня

вул. Путивльська, 34;

вул. Радистів, 15, 17, 19, 20, 21, 22А, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 70, 73, 73А;

28 березня

з 9:00 до 24:00

вул. Замковецька, 5, 31, 33, 35, 43, 62, 68, 70, 74, 80, 84, 90, 90А, 96, 98,10;

вул. Старицького, 2/4, 3А, 5А, 7, 7А, 8,10.

з 8:00 до 22:00

вул. Залізнична, 42А, 42Б, 46;

вул. Польова, 25А, 27

з 8:30 до 7:30 29 березня

вул. Каховська, 58/1, 64, 71;

вул. Комбінатна, 7, 9, 11/10, 19, 21;

вул. Силікатна, 18, 98;

29 березня

з 8:00 до 20:00

вул. Нижньоключова, 3.

«Київводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності і нагадує про необхідність заздалегідь запастися водою.