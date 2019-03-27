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    Новини

    Оприлюднено графік відключень води у Києві цього тижня

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    Оприлюднено графік відключень води у Києві цього тижня

    Київводоканал проводить ремонтні роботи

    Цього тижня «Київводоканал» проводитиме планові ремонтні роботи на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє прес-служба компанії.

    Зазначається, що ремонтні роботи проводяться для надійної роботи систем водопостачання.

    У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

    27 березня

    з 8:30 до 23:00

    • вул. Лук'янівська, 46;

    з 16:00 до 6:00 28 березня

    • вул. Заболотного, 15/2;

    з 20:00 до 7:00 28 березня

    • вул. Жилянська, 5, 5Б, 5В, 7, 7Б, 7В, 9/11, 12, 12А, 13/37;
    • вул. Велика Васильківська, 53/3, 56, 58.

    з 9:00 до 6:00 28 березня

    • пр-т. Свободи, 42, 44, 44А, 46;
    • вул. Муси Джаліля, 66, 68, 68А, 70, 72, 74;

    з 8:30 до 7:30 28 березня

    • вул. Путивльська, 34;
    • вул. Радистів, 15, 17, 19, 20, 21, 22А, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 70, 73, 73А;

    28 березня

    з 9:00 до 24:00

    • вул. Замковецька, 5, 31, 33, 35, 43, 62, 68, 70, 74, 80, 84, 90, 90А, 96, 98,10;
    • вул. Старицького, 2/4, 3А, 5А, 7, 7А, 8,10.

    з 8:00 до 22:00

    • вул. Залізнична, 42А, 42Б, 46;
    • вул. Польова, 25А, 27

    з 8:30 до 7:30 29 березня

    • вул. Каховська, 58/1, 64, 71;
    • вул. Комбінатна, 7, 9, 11/10, 19, 21;
    • вул. Силікатна, 18, 98;

    29 березня

    з 8:00 до 20:00

    • вул. Нижньоключова, 3.

    «Київводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності і нагадує про необхідність заздалегідь запастися водою.

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