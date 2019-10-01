Оприлюднено графік відключення води у Києві цього тижня



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Київводоканал проводить ремонтні роботи

Київводоканал попередив про планові ремонтні роботи, які проводитимуться цього тижня.

Як повідомляє пресслужба компанії, у зв’язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

1 жовтня

з 8:00 до 22:00

вул. Борщагівська, 195/43;

вул. Гарматна, 45, 47, 49;

з 9:00 до 19:00

вул. Кошового, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23;

пров. Уральський, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

вул. Райгородська, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9;

з 18:00 до 8:00 2 вересня

вул. Золотоустівська, 1, 2, 3, 4, 11, 20, 21;

2 жовтня

з 9:00 до 20:00

пров. Ясинуватський, 5-7, 9А, 17;

3 жовтня

з 18:00 до 8:00 4 вересня

вул. Овруцька, 8/3;

вул. Тропініна, 1, 3, 3А, 5А, 5В, 6, 8А, 8Б, 9, 10, 11;

з 9:00 до 19:00

вул. Голосіївська, 7;

4 жовтня

з 9:00 до 21:00

вул. Кошового, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 40А, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53;

з 8:00 до 6:00 5 жовтня

вул. Ушакова, 14А;

вул. Яворницького, 26-36; 31-41;

вул. Наумовича, 31-43;

«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні Київводоканалу.