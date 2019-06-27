Оркестр Нацгвардії провів у Києві флешмоб до Дня Конституції (фото)



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Військові музиканти презентували програму кращих творів зі свого репертуару Фото: Укрінформ

Киянам подарували можливість насолодитися музикою просто неба

Сьогодні, 27 червня, на Річковому вокзалі у Києві оркестр 22-ї бригади Національної гвардії України провів флешмоб для киян та гостей столиці до Дня Конституції.

Військові музиканти презентували програму кращих творів зі свого репертуару, акцентувавши увагу на вітчизняних авторах.

«Такий захід наш колектив проводить не вперше. Сьогодні ми виконаємо близько 10 творів, серед яких і відомі українські хіти, такі як «Києве мій», так і знамениті композиції Yesterday, Party Rock Anthen та інші», - зазначив військовий диригент, заслужений діяч мистецтв Олександр Садовський.

Кияни мали можливість насолодитись музикою, сповненою світла та оптимізму, а діти отримали в подарунок повітряні кульки.

За словами організаторів заходу, виступи військового оркестру на Поштовій площі вже стали доброю традицією, і представники Нацгвардії планують й надалі підтримувати ініціативи, які популяризують День Конституції.

До слова, лідер політичної партії «Голос» Святослав Вакарчук закликав українців прийти о 14:30 на флешмоб у День Конституції під стіни Верховної Ради.