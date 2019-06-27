Вакарчук зібрався провести флешмоб під Верховною Радою



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Лідер політичної партії «Голос» Святослав Вакарчук Фото: Главком

«Давайте влаштуємо масовий флешмоб і покажемо, скільки нас - тих, хто готовий до справжніх змін», - заявив Вакарчук

Лідер політичної партії «Голос» Святослав Вакарчук закликав українців прийти о 14:30 на флешмоб у День Конституції під стіни Верховної Ради.

Про це він повідомив у Facebook.

«28 червня Україна відзначає День Конституції. Я пропоную відзначити його разом. Приходьте в День Конституції на площу Конституції перед Радою», - сказав він.

За словами Вакарчука, «Верховна Рада - це те місце, від якого залежать справжні зміни, але зараз вона працює так, що їй не довіряє 90% українців».

«Давайте влаштуємо масовий флешмоб і покажемо, скільки нас - тих, хто готовий до справжніх змін», - додав лідер «Голосу».





Раніше Вакарчук розповів, скільки коштуватиме парламентська передвиборча кампанія його політсили.

Як повідомлялося, партії Вакарчука перерахували півмільйона гривень.

Нагадаємо, Гриценко ошелешив Вакарчука заявивши «Нєхрєн йти ні в парламент, ні в уряд» (відео).

До слова, партія «Голос» веде 175 кандидатів в народні депутати в загальнодержавному окрузі.