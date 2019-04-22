Оточення Черновецького відсудило у Київради ще 149 млн грн



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У 2009 році Київрада за результатами аукціону продала компанії «Новий регіон» акції Холдингової компанії «Київміськбуд» за 114,08 млн грн

Тривають суди через угоду, за якою оточення Черновецького отримало акції «Київміськбуду»

Суд стягнув з Київради на користь ТОВ «Фінансова компанія «Новий регіон» 148,87 млн грн інфляційних втрат та 3% річних. Це додатково до 37,13 млн грн процентів, стягнутих раніше. Про це свідчить рішення Господарського суду Києва від 27 березня.

У 2009 році Київрада за результатами аукціону продала компанії «Новий регіон» акції Холдингової компанії «Київміськбуд» за 114,08 млн грн. Вартість акцій була сплачена в повному обсязі.

У січні 2011 році суд визнав цей договір недійсним у зв’язку з порушенням вимог чинного законодавства. А в грудні 2014 року фірма звернулася до суду з вимогою повернути їй 114,08 млн грн, які вона заплатила за акції.

У березні 2015 – червні 2017 рр. суди позов задовольнили, стягнувши з Київради цю суму, а також 28,12 млн грн процентів за користування коштами фірми у період з 25.09.2009 по 23.12.2014. На початку жовтня 2017 року Київрада на виконання рішення суду перерахувала компанії «Новий регіон» 114,08 млн грн.

Між тим, фірма подала ще один позов, по якому суди перших двох інстанцій у 2017 році стягнули з Київради на користь «Нового регіону» ще 58,74 млн грн процентів за користування коштами фірми у період з 24.12.2014 по 11.08.2017. Та Верховний суд у квітні 2018 року змінив ці рішення, стягнувши з Київради 9,01 млн грн річних процентів за прострочення виконання грошового зобов’язання.

Після того фірма знову пішла в суд, вже вимагаючи стягнення інфляційних втрат за період 2011-2017 рр. і 3% річних за період з серпня по жовтень 2017 року. І 27 березня цього року суд цей позов задовольнив, стягнувши з Київради 148,42 млн грн інфляційних і 450 тис. грн річних процентів.

Київрада у своїх запереченнях проти позову, зокрема, вказувала на сплив позовної давності. Однак, як пояснив суд, у зв’язку з пред’явленнями вказаних вище позовів, предметом яких була частина вимог фірми, строк позовної давності переривався.

Засновником ТОВ «Фінансова компанія «Новий регіон» є компанія «Аспра Трейд Лімітед» (Беліз), засновником якої значиться кіпріот Крістофос Теодосіу. Керівником «Нового регіону» є Михайло Піроцький з оточення колишнього керівника Головуправління комунальної власності Києва Анатолія Чуба, який станом на 2009 рік був головою Наглядової ради «Київміськбуду», та екс-зятя Леоніда Черновецького В’ячеслава Супруненка, який у 2011 році був оголошений в міжнародний розшук. Брат В’ячеслава Супруненка Олександр у листопаді 2014 року став народним депутатом, входить в групу «Воля народу».

Нагадаємо, ТОВ «ФК «Новий регіон» у 2009-2010 рр. купило частки холдингових компаній «Київміськбуд» (80%), «Київводоканал» (25,464%), «Київхімволокно» (51%) і «Київгаз» (28,46%), які суди у 2010 році повернули місту.

Джерело: Наші гроші