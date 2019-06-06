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    Новини

    Пахуча полуниця, солодка черешня: киян запрошують на ярмарки (адреси)

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    Пахуча полуниця, солодка черешня: киян запрошують на ярмарки (адреси)

    Сьогодні ярмарки відбудуться у шести районах Києва

    Для повнішого забезпечення киян сільськогосподарською продукцією до 9 червня у Києві триватимуть сезонні ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

    Отже, ярмарки відбудуться:

    6 червня (четвер) у:

    • Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (в межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича), вул. Ломоносова (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
    • Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
    • Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Генерала Ватутіна, 12-А;
    • Подільському районі – вул. Оболонська, 23-35, вул. Світлицького, 33;
    • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
    • Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.

    7 червня (п’ятниця) у:

    • Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
    • Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
    • Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алма-Атинська, 64-74;
    • Подільському районі – вул. Світлицького, 33, вул. Полкова, 72;
    • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;
    • Солом’янському районі – вул. Керченська (в межах вулиць Донецької та Мартиросяна), вул. Пилипа Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської);
    • Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Ризька, 1, вул. Деревлянська, 16-20, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу).

    8 червня (субота) у:

    • Дарницькому районі – перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»);
    • Подільському районі – вул. Світлицького, 33.

    9 червня (неділя) у:

    • Дарницькому районі – перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»);
    • Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
    • Подільському районі – вул. Світлицького, 33.
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