Папуги почали переселятися до України? У Києві на вулиці помітили екзотичного птаха



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Папуга пережив більшу частину зими Фото: Вахтанг Кіпіані / Facebook

Журналіст сфотографував папугу, що вільно живе у вулиці Києві

На вулиці в столичному районі Виноградар живе папуга Крамера. Про це повідомив журналіст Вахтанг Кіпіані.

За його словами, птах почуває себе непогано, освоївся серед місцевих голубів, граків, галок і ворон.

«Є в нього і харч, і місце проживання - під стріхою одного з будинків», - написав журналіст у Facebook.

Кіпіані відзначив, що ці крикливі зелені папуги чудово прижились у Лондоні, Брюсселі та інших європейських містах. Зараз вони почали вже заселяти Польщу. Отже, незабаром вони можуть стати звичним видом і нашої орнітофауни, допускає журналіст.

Кіпіані розмістив фото папуги, яке зробив у неділю зранку (фото в заголовку – ред.).

Папуга Крамера — птах родини Папугових. Є численним птахом по всьому ареалу. Мешкає переважно поблизу людини, у тому числі у великих містах. Тримається великими групами або колоніями. Вирізняється галасливою і непосидючою поведінкою. Це найбільш численний і широко поширений вид серед родини папугових.