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    Перед матчем фіналу Ліги чемпіонів закриють станцію метро «Олімпійська»

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    Станція метро «Олімпійська» буде закрита з 18-ї години

    У Києві станція метро «Олімпійська» буде закрита о 18 годині 26 травня, коли проходитиме фінал Ліги чемпіонів УЄФА.

    Про це менеджер з транспорту та мобільності під час проведення фінальних матчів чоловічої та жіночої команд фіналів Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2017/2018 в Києві Сергій Хижняк сказав на прес-конференції.

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    «Якщо говорити про метрополітен, то всі станції будуть працювати у звичайному режимі. Виняток — станція метро «Олімпійська», яка буде закрита з 18 години для того, щоб не допустити дуже близьке підвезення і не перезавантажувати станції. Тому перед початком матчу ми її закриваємо», - сказав він.

    Нагадаємо, фінал чоловічої Ліги чемпіонів УЄФА пройде 26 травня в Києві на НСК «Олімпійський».

    Вирішальний поєдинок жіночої Ліги чемпіонів пройде у Києві 24 травня на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського.

    Офіційну фан-зону під назвою «Селище чемпіона» облаштовують на Хрещатику (від ЦУМу до вулиці Городецького). Вона вміщатиме до 20 тисяч осіб щодня.

    Одноденну фан-зону хочуть облаштувати і на Контрактовій площі. Ще дві фан-зони для вболівальників команд, які зійдуться у фінальному поєдинку, розмістять у парку Шевченка і на майданчику перед Палацом «Україна».

    Джерело: Укрінформ

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