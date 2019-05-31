Перегони, конкурси, концерт: 1 червня у столиці пройде велодень (карта)



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Розпочнеться велодень на Софійській площі

У суботу, 1 червня, у Києві відбудеться Всеукраїнський велодень. Тисячі велосипедистів зберуться на Софійській площі та проїдуть парадом центром столиці.

Так учасники велодня планують привернути увагу до необхідності посилення контролю за швидкістю руху автотранспорту на дорогах, щоб попередити ДТП із постраждалими велосипедистами. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Почнеться акція о 10:00 із традиційного групового фото на Софійській площі. Після чого, об 11:00, велосипедисти рушать за маршрутом: Софійська площа – вул. Володимирська – вул. Велика Житомирська – Михайлівська площа – Софійська площа – вул. Михайлівська – Майдан Незалежності – вул. Хрещатик – Володимирській узвіз – Поштова площа – вул. Набережно-Хрещатицька – Гаванський міст – вул. Набережно-Рибальська – Північний міст – вул. Труханівська – Парк «Муромець» (фініш).

На час проведення акції автомобільний рух низкою центральних вулиць буде обмежено.

Програма Велодня продовжиться велофестивалем у парку «Муромець». Там проведуть лекції з першої домедичної допомоги, перегони для дітей від 2 до 12 років, перегони для дорослих, велосипедний квест, конкурси, розіграші подарунків та велосипеда, зіграють музичні гурти «Гражданин Топінамбур» і «The Вйо». У парку «Муромець» також облаштують дитячу зону творчості, ретрокуточок, лекторій, фотозони, фудкорт.

Організатори акції: КМДА, Департамент молоді та спорту КМДА, ГО «Велодень».

Деталі та програма заходу: http://bikeday.kiev.ua/

Акція об’єднує всю Україну. Тисячі велосипедистів, незалежно від віку та стилю катання, проїжджають центральними вулицями міст та містечок України для того, щоб привернути увагу до здорового й активного способу життя та порозуміння з водіями на дорогах. Це головне свято велосипедистів, можливість покататися безпечно і всім разом.