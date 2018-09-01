  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Першокурсник столичного вузу вранці намагався влізти у кімнату гуртожитку, але зірвався і загинув

    • Розсилка
    Першокурсник столичного вузу вранці намагався влізти у кімнату гуртожитку, але зірвався і загинув

    Загиблий вступив на 1 курс хіміко-технологічного факультету

    У суботу, 1 вересня, в Києві в Солом'янському районі в студмістечку НТУУ «КПІ» імені Сікорського виявили труп чоловіка. Тіло хлопця знайшли близько 5:00 на даху прибудови у гуртожитку №19.

    Як розповіли студенти, які живуть в гуртожитку, загиблий вступив на 1 курс хіміко-технологічного факультету. 31 серпня студенти КПІ відзначали День Першокурсника.

    Виявилося, що загиблий - уродженець Донецької області, 18-річний студент першого курсу. За словами свідка, коли він вигулював собаку, побачив, що хлопець зірвався з третього поверху. Припускають, що таким чином він намагався потрапити в кімнату гуртожитку. За фактом загибелі студента почали кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією - нещасний випадок.

    Свідок звернувся до правоохоронців в 7 ранку.

    Джерело: Інформатор

    Читайте також
    Київ студенти смерть
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ