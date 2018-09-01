Першокурсник столичного вузу вранці намагався влізти у кімнату гуртожитку, але зірвався і загинув



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Загиблий вступив на 1 курс хіміко-технологічного факультету

У суботу, 1 вересня, в Києві в Солом'янському районі в студмістечку НТУУ «КПІ» імені Сікорського виявили труп чоловіка. Тіло хлопця знайшли близько 5:00 на даху прибудови у гуртожитку №19.

Як розповіли студенти, які живуть в гуртожитку, загиблий вступив на 1 курс хіміко-технологічного факультету. 31 серпня студенти КПІ відзначали День Першокурсника.

Виявилося, що загиблий - уродженець Донецької області, 18-річний студент першого курсу. За словами свідка, коли він вигулював собаку, побачив, що хлопець зірвався з третього поверху. Припускають, що таким чином він намагався потрапити в кімнату гуртожитку. За фактом загибелі студента почали кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією - нещасний випадок.

Свідок звернувся до правоохоронців в 7 ранку.

Джерело: Інформатор