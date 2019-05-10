Під ГПУ кияни вимагали розслідувати знищення озер в парку «Голосіївський»



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Акція протесту під стінами Генпрокуратури Фото: АСПІ

10 років тому були виділені кошти на реконструкцію озер, яка так і не була виконана

Сьогодні, 10 травня, під стінами Генеральної прокуратури України в Києві відбулась акція жителів Голосіївського району, які вимагали від ГПУ розслідувати кримінальне провадження за фактом привласнення та розтрати бюджетних коштів, виділених на розчищення Оріхуватських озер.

Про це повідомляє АСПІ.

Як стверджує організатор мітингу, близько 1,5 млн доларів були виділені майже 10 років тому на очищення Оріхуватських озер Національного природного парку «Голосіївський».

«Ці озера вже повисихали. Там ще і будинки хочуть побудувати. Сказали на очищення виділили багато грошей, тепер нема ні грошей, нічого немає. Тому ми вийшли, щоб навели порядок. А молоді не вийшли, тому що вони на роботі. А кому ще вийти? Тільки нам пенсіонерам-активістам», - розповідає жителька Голосіївського району Ганна.

За цей час, як стверджує організатор, нічого зроблено не було, а гроші вони вважають вкраденими.

Окрім того, в 10-тирічних планах було створення/реконструкція очисних споруд, які також не з'явилися. Через це одне з шести озер вже не повернути - воно висохло.

Своєю акцією містяни намагаються привернути увагу до існуючої проблеми та завадити КМДА провести черговий тендер на реконструкцію Оріхуватських озер.