«Під кайфом», без прав та з ножем. Поліція зупинила під Києвом зухвалого водія (фото)

Патрульні відсторонили водія та викликали сліпо-оперативну групу

Днями на вулиці Київський Шлях в місті Бориспіль за порушення правил дорожнього руху патрульні зупинили 39-річного водія Opel Astra. Спілкуючись з останнім, охоронці порядку виявили у нього ознаки наркотичного сп'яніння. Від проходження огляду в присутності двох свідків він категорично відмовився. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Під час перевірки документів та звірки номерів агрегатів інспектори з’ясували, що водій не має права керування цим транспортним засобом, а панель номера кузова має ознаки підробки.

Окрім того, під час поверхневої перевірки у водія виявили предмет, схожий на холодну зброю – ніж.

Охоронці порядку склали на водія протокол за ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та винесли постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.

Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Надалі слідчі встановлюватимуть всі обставини цієї справи.

Як повідомлялося, у ніч на 28 червня в Одесі затримали за кермування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.народного депутата від «Слуги народу» Ігоря Васильковського.