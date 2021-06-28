Нардепа від «слуг» зловили п’яним за кермом

Патрульні склали на Ігоря Васильковського протокол

Народного депутата від «Слуги народу» Ігоря Васильковського в Одесі затримали за кермування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Це сталося в ніч на понеділок 28 червня. Про це повідомив блогер Дмитро Кравчук, пише видання 368.media.

Патрульні зупинили нардепа зупинили за кермом Toyora Land Cruiser.

Васильковський відмовився проходити тест на стан алкогольного сп’яніння.

Патрульні склали на нього протокол за ст.130 КУпАП (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).

Ігор Васильковський – член партії «Слуга народу», обраний до Верховної Ради по округу №139 в Одеській області.

Нагадаємо, нещодавно в Києві патрульні зупинили колишнього прокурора Голосіївського району, ексспеціаліста Військової прокуратури Сергія Морозюка. Експрокурор у стані алкогольного сп’яніння з перевищенням допустимої швидкості їздив нічним Києвом.

15 червня у Святошинському районі Києва перехожий у стані алкогольного сп'яніння змінив траєкторію руху по тротуару і у цей момент зіткнувся із велосипедистом, який рухався назустріч. Внаслідок падіння велосипедист, 1993 року народження, потрапив під колеса великогабаритного транспортного засобу та загинув на місці.