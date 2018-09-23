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    Під Києвом фура врізалася у перекинуту вантажівку, що пролежала на дорозі два дні

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    Наслідки ДТП під Києвом - Під Києвом фура врізалася у перекинуту вантажівку, що пролежала на дорозі два дні
    Фото: kiev.informator.ua
    Наслідки ДТП під Києвом

    Удар був такої сили, що машину занесло і вона теж перекинулася

    У неділю, 23 вересня, на 92-му кілометрі Харківського шосе сталася аварія за участю двох вантажівок. Фура Man з молоком врізалася в перекинуту набік вантажівку Volvo.

    ДТП сталася близько 13:30.

    За словами водія MAN, він рухався по Харківському шосе в бік Києва. Його почав обганяти легковий автомобіль, через що чоловікові довелося зміститися вправо. Саме на цьому проміжку дороги 21 вересня перекинулася фура Volvo з яблуками, водій якої, на жаль, не вижив. Через погану видимість і відсутність знаків об'їзду, водій Man не помітив перевернуту вантажівку і врізався в нього. Удар був такої сили, що машину занесло і вона теж перекинулася.

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    Під Києвом фура врізалася у перекинуту вантажівку, що пролежала на дорозі два дні
    Під Києвом фура врізалася у перекинуту вантажівку, що пролежала на дорозі два дні
    Під Києвом фура врізалася у перекинуту вантажівку, що пролежала на дорозі два дні
    Під Києвом фура врізалася у перекинуту вантажівку, що пролежала на дорозі два дні
    Під Києвом фура врізалася у перекинуту вантажівку, що пролежала на дорозі два дні
    Під Києвом фура врізалася у перекинуту вантажівку, що пролежала на дорозі два дні
    Під Києвом фура врізалася у перекинуту вантажівку, що пролежала на дорозі два дні
    Під Києвом фура врізалася у перекинуту вантажівку, що пролежала на дорозі два дні
    Під Києвом фура врізалася у перекинуту вантажівку, що пролежала на дорозі два дні
    Під Києвом фура врізалася у перекинуту вантажівку, що пролежала на дорозі два дні
    Під Києвом фура врізалася у перекинуту вантажівку, що пролежала на дорозі два дні
    Під Києвом фура врізалася у перекинуту вантажівку, що пролежала на дорозі два дні

    На щастя, в результаті аварії водій Man отримав лише травми руки і голови. У тягача сильно пошкоджена кабіна. Від удару лопнула цистерна і на проїжджу частину вилилося молоко. На місці працював екіпаж патрульної поліції і «швидка».

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