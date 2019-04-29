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    Під Києвом іноземець вистрибнув із поїзда, щоб оминути прикордонний контроль

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    Під Києвом іноземець вистрибнув із поїзда, щоб оминути прикордонний контроль

    Наразі громадянина Грузії затримано та поміщено в ізолятор тимчасового тримання

    Громадянин Грузії, який їхав потягом «Мінськ – Київ», не доїжджаючи до столиці, видавив вікно у своєму купе та втік у невідомому напрямку. Про це повідомляє прес-служб Державної прикордонної служби України.

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    «За інформацією провідника поїзда, іноземець вистрибнув з вікна потяга за 20 хвилин до прибуття на станцію «Київ-пасажирський» в Дарницькому районі Києва, де власне, охоронці кордону і здійснюють прикордонний контроль осіб, які прибули в Україну», - йдеться у повідомленні.

    Іноземця, який мав намір втекти від прикордонного контролю, було затримано. З’ясувалося, що під час попереднього свого візиту в Україну чоловік перевищив терміни перебування на території країни, у зв'язку з чим, його було притягнуто до адмінвідповідальності та відправлено додому.

    «Наразі громадянина Грузії затримано та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Через протиправні дії особу повторно притягнуто до відповідальності», - зазначається в повідомленні.

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