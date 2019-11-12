Під Києвом невідомі пограбували будинок адвоката, який зараз «у бігах»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скоєно напада на будинок адвоката Володимира Богатиря

Поліція Київщини розслідує факт пограбування будинку у селі Козин

8 листопада близько 21-ї години невідомі особи через вікно проникли до одного з будинків у селі Козин Обухівського району Київщини. Не завдавши тілесних ушкоджень 68-річній жінці та її 12-річній онуці, які на той час знаходились у помешканні, нападники обшукали будинок.

Зловмисники знайшли гроші, близько 40 тисяч євро, золоті вироби і з викраденим зникли у невідомому напрямку. Крім грошей та прикрас з будинку нічого не пропало. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На місці події працювали слідчо-оперативна група Обухівського відділу поліції, кінологи, криміналістична лабораторія поліції Київщини. Під час огляду помешкання та прибудинкової території поліцейські вилучили ряд речових доказів, за якими призначена низка відповідних експертиз.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

Наразі триває комплекс оперативно-розшукових заходів та слідчих дій щодо розкриття пограбування, встановлення і затримання зловмисників.

Також встановлено, що власник будинку, 41-річний адвокат, перебуває за кордоном і тривалий час розшукується працівниками СБУ за державну зраду.

Водночас, Національна асоціація адвокатів України повідомляє, що «до приватного будинку на Київщині адвоката Володимира Богатиря, увірвалась група грабіжників у військовій формі, які побили та зв’язали членів родини, завдали тілесних ушкоджень неповнолітній дитині та отримали доступ до адвокатських досьє адвоката».