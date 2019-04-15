Під Києвом побудують біогазовий завод вартістю 3 млн євро



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Біогазова установка вироблятиме електроенергію з біосировини, а також біодобрива

У Великій Димерці Броварського району Київщини буде побудовано біогазовий комплекс, що вироблятиме електроенергію з біосировини.

28 березня цього року сесія Великодимерської селищної ради затвердила детальний план території забудови земельної ділянки площею 3,0 га для будівництва біогаз заводу, повідомляє «Трибуна Бровари».

Біогазова установка, створенням якої опікуватиметься ТОВ «Біострум», буде побудована на земельній ділянці у 3 гектари. Вона розташована у промисловій зоні Великодимерської ОТГ за підприємством Соса-Соla, поряд з автотрасою Київ-Чернігів. Санітарні вимоги витримані, оскільки навіть до Соса-Соla відстань становить 500 метрів з потрібних трьохсот, а до житлових будинків самого селища – ще більша. Та й підприємство, як стверджують проектанти, ніякої екологічної загрози не несе.

Біогазустановка у Великій Димерці будуватиметься і діятиме за технологією німецької компанії «Агрікомп» – одного з європейських лідерів у цьому сегменті. Компанія працює на ринку вже 15 років, виробляє на своїх підприємствах увесь комплекс необхідного обладнання, включно з конгенераторами – найскладніші установки, які на завершальному етапі й виробляють електроенергію з біогазу.

За технологією «Агрікомп» збудовано вже майже 1000 біогазпідприємств у європейських країнах. Великодимерське підприємство буде дебютним для «Агрікомп» в Україні.

Сировиною для роботи підприємства будуть відходи від утримання на фермах великої рогатої худоби, свиней тощо. Іншим словом це – гній. Також перероблятиметься кукурудзяний, трав’яний силос, сіно, солома тощо, можуть використовуватися і відходи підприємств харчування.

Технологія виробництва електроенергії з допомогою переробки біосировини має наступні етапи. Сировина завантажується у ємність для змішування. Далі подається до спеціальних ємкостей, котрі називаються ферментаторами. Тут біопродукти проходять етап бродіння, який триває два місяці. Результатом біологічних процесів і є отримання біогазу, котрий на 60% складається з метану, решта – сірководень та аміак. Біогаз подається в когенератор, де через фільтри очищується від шкідливих газів, і вже після цього можна отримати електроенергію, що постачається вже в зовнішню мережу, за зеленими тарифами.

Отримана в процесі виробництва теплова енергія використовується в сушильних камерах, збудованих на території підприємства. Крім головного продукту – електроенергії – утворюються ще й біодобрива.

Спорудження біогазустановки у Великій Димерці має інвестиційну вартість у 3,2 млн євро. Планується розпочати її будівництво у травні-червні. Будівельні роботи триватимуть два-три місяці. Початок роботи підприємства розраховують на осінь цього року. Будуть створені принаймні 20 нових робочих місць.