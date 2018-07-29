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    Під Києвом поїзд збив на переїзді іномарку, є загиблі

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    Аварія сталася на відрізку дороги між Трипіллям&nbsp;і&nbsp;Миронівкою - Під Києвом поїзд збив на переїзді іномарку, є загиблі
    Фото: «Громадське радіо»
    Аварія сталася на відрізку дороги між Трипіллям і Миронівкою

    За словами електромашиніста поїзда, переїзд був закритим, а водій намагався проскочити

    У Київській області потяг № 226К Київ-Бердянськ збив на переїзді автомобіль Renault Megane.

    За даними медиків, які працюють на місці аварії, двоє людей загинули.

    Про це повідомляє «Громадське радіо».

    Зазначається, що аварія сталася на відрізку дороги між Трипіллям і Миронівкою. За словами електромашиніста поїзда, переїзд був закритим, а водій намагався проскочити.

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    На місці події працюють «швидка» та поліція.

    Нагадаємо, раніше на Буковині мікроавтобус зіткнувся з потягом: двоє людей загинули, ще семеро травмовані.

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