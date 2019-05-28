Під Києвом поліція зі зброєю заспокоювала дебошира, що із сокирою кидався на людей



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П'яний молодик чинив опір поліцейським

На спецлінію 102 надійшла інформація від жителя села Перегонівка Обухівського району про те, що в селі 33-річний брат заявника, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, взяв до рук сокиру і намагається нанести йому тілесні ушкодження. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На місце події виїхала поліція. Нетверезий чоловік почав чинити опір вже і поліцейським. Зокрема, намагався нанести тілесні ушкодження сокирою 28-річному працівнику поліції, який змушений був використати табельну зброю і здійснити вгору перший попереджувальний постріл.

Наразі лиходія затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, у ніч на вівторок, 28 травня, на Майдані Незалежності в Києві сталася бійка з різаниною.