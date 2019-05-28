  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Майдані сталася бійка з різаниною (фото, відео)

    • Розсилка
    Хлопець отримав ножові поранення обличчя - На Майдані сталася бійка з різаниною (фото, відео)
    Хлопець отримав ножові поранення обличчя
    Фото: Інформатор

    Лікарі госпіталізували 18-річного хлопця з ножовими пораненнями обличчя

    У ніч на вівторок, 28 травня, на Майдані Незалежності в Києві сталася бійка з різаниною. В ході конфлікту постраждав 18-річний хлопець. 

    Все сталося близько 00:45. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, двоє молодих хлопців розпивали алкогольні напої на парапетах, біля Стели Незалежності. За словами одного постраждалого, в якийсь момент повз них проходили троє хлопців. Спочатку дві компанії почали розмовляти між собою, після чого одні запропонували другим випити.

    Читайте також

    Приємне спілкування тривало недовго і почалася бійка. В ході конфлікту один з трьох завдав кілька ножових поранень опоненту. Також постраждав і товариш потерпілого, але він отримав незначні травми.

    Після розбірок компанія з трьох хлопців зникла в невідомому напрямку. На Майдан викликали поліцію і медиків. Лікарі оглянули постраждалих і госпіталізували одного хлопця з ножовими пораненнями обличчя.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    На Майдані сталася бійка з різаниною (фото, відео)
    На Майдані сталася бійка з різаниною (фото, відео)
    На Майдані сталася бійка з різаниною (фото, відео)
    На Майдані сталася бійка з різаниною (фото, відео)
    На Майдані сталася бійка з різаниною (фото, відео)
    На Майдані сталася бійка з різаниною (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Місце, де була бійка, було залито кров'ю, а в одній з калюж лежав розкладний ніж. Імовірно, ним і були нанесені поранення потерпілому.

    Всі обставини будуть з'ясовувати правоохоронці.

    Читайте також
    Київ бійка поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ