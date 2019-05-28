На Майдані сталася бійка з різаниною (фото, відео)
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Лікарі госпіталізували 18-річного хлопця з ножовими пораненнями обличчя
У ніч на вівторок, 28 травня, на Майдані Незалежності в Києві сталася бійка з різаниною. В ході конфлікту постраждав 18-річний хлопець.
Все сталося близько 00:45. Про це повідомляє Інформатор.
За попередньою інформацією, двоє молодих хлопців розпивали алкогольні напої на парапетах, біля Стели Незалежності. За словами одного постраждалого, в якийсь момент повз них проходили троє хлопців. Спочатку дві компанії почали розмовляти між собою, після чого одні запропонували другим випити.
Приємне спілкування тривало недовго і почалася бійка. В ході конфлікту один з трьох завдав кілька ножових поранень опоненту. Також постраждав і товариш потерпілого, але він отримав незначні травми.
Після розбірок компанія з трьох хлопців зникла в невідомому напрямку. На Майдан викликали поліцію і медиків. Лікарі оглянули постраждалих і госпіталізували одного хлопця з ножовими пораненнями обличчя.
Місце, де була бійка, було залито кров'ю, а в одній з калюж лежав розкладний ніж. Імовірно, ним і були нанесені поранення потерпілому.
Всі обставини будуть з'ясовувати правоохоронці.