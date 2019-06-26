Під Києвом п’яний молодик із сокирою накинувся на правоохоронців



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Поліція вилучила з місця інциденту речовий доказ Фото: Нацполіція

Вміст алкоглю у крові чоловіка становив 1,6 проміле.

Від жительки міста Васильків на спецлінію 102 надійшло повідомлення про погрози сусіда. Для з’ясування усіх обставин за вказаною адресою прибув наряд поліції охорони. Їх зустрів господар з сокирою у руках і накинувся на правоохоронців. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Аби чоловік напідпитку не наробив лиха, працівники поліції застосували заходи фізичного впливу і затримали нападника. Встановлено, що вміст алкоголю у крові чоловіка становив 1,6 проміле.

Наразі 26-річний молодий чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Внаслідок нападу старший сержант поліції отримав ушкодження лівої руки.

За даним фактом слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. З місця події вилучено речові докази, серед них – сокира.

Поліцейські з’ясовують причини агресивної поведінки жителя Василькова. Вирішується питання про оголошення підозри. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у місті Сквира Київської області стався озброєний напад на бригаду екстреної медичної допомоги. Прибувши на місце виклику, двоє жінок медиків, замість допомагати хворій, були змушені рятуватися від п’яної озброєної ножем жінки, яка відкривши двері квартири одразу ж на них напала.