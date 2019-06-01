Під Києвом п’ятирічній дитині вистрелили в голову



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Поліція встановила, що дитина отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу

Поранений 5-річний хлопчик з Переяслава-Хмельницького у тяжкому стані

У п’ятницю, 31 травня, о 15:55 до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької центральної районної лікарні звернулися батьки п’ятирічного Кирила з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку. Про це повідомила прес-служба Департаменту охорони здоров’я Київської облдержадміністрації.

«Дитина була скривавлена і вочевидь мала травму голови та судоми. За словами очевидців батьки знайшли хлопчика на вулиці і подумали, що він вдарився головою об брівку. До лікарні терміново було викликано нейрохірурга з Київської обласної клінічної лікарні. Після його консультації хлопчика прооперували», - йдеться в повідомленні.

Хто поранив хлопчика, чим саме і які були причини наразі з’ясовує поліція, яку лікарі одразу повідомили.

Нині дитина у надзвичайно тяжкому стані, на апараті штучного дихання.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Переяслав-Хмельницького відділу поліції, повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Встановлено, що травму дитина отримала на подвір’ї за місцем проживання у місті Переяслав-Хмельницький.

Вжитими заходами слідчих та оперативних працівників поліції вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу.

Також встановлені особи, які можуть бути причетними до нанесення травми хлопчику.

Зараз тривають спільні процесуальні дії поліцейських, працівників Державного бюро розслідувань та прокуратури області.