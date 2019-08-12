Під Києвом серійний грабіжник обікрав будинок і вивіз викрадене на тракторі (фото)



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Під час санкціонованого обшуку зі схованки чоловіка вилучили дороговартісні речі Фото: Нацполіція

Молодик підозрюється у низці крадіжок

У Броварському районі Київської області поліція затримала серійного крадія. Ним виявився житель села Бервиця.

29-річний чоловік підозрюється у низці крадіжок. Зокрема, він викрав із домоволодіння однієї з місцевих жительок металобрухт, автозапчастини, будівельні інструменти та інші побутові речі, які завантажив на трактор і вивіз. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Під час санкціонованого обшуку зі схованки чоловіка вилучили дороговартісні речі, зокрема, бензопили, газонокосарки, перфоратори та інші предмети повсякденного вжитку.

Чоловік раніше вже мав проблеми із законом за подібні злочини. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри та щодо обрання міри запобіжного заходу - тримання під вартою.

Встановлюється коло його поплічників.

Триває слідство.

Як повідомлялося, Шевченківський районний суд Києва засудив чоловіка, який намагався пограбувати взуттєвий магазин у столиці, до чотирьох років та трьох місяців позбавлення волі.