За спробу пограбувати взуттєвий магазин чоловік загримів до в’язниці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Суд відправив грабіжника на чотири роки та три місяці за ґрати

Чоловік сховав дві пари жіночого взуття в свій пакет і збирався покинути магазин

Шевченківський районний суд Києва засудив чоловіка, який намагався пограбувати взуттєвий магазин у столиці, до чотирьох років та трьох місяців позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Спроба пограбування сталася у березні цього року. Відвідувач сховав дві пари жіночого взуття в свій пакет і збирався покинути приміщення закладу. Однак його дії побачила працівниця, яка зупинила та викликала правоохоронців.

По прибуттю поліцейські виявили у чоловіка товар, який впізнала співробітниця магазину. Речовий доказ вилучили та повернули адміністрації, а правопорушника затримали. Правоохоронці з’ясували, що затриманий має кілька судимостей за вчинення крадіжок.

Вироком Шевченківського районного суду у місті Києві зловмисника за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 186 (Замах на грабіж) Кримінального кодексу України, чоловіка засудили до чотирьох років та трьох місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, 7 серпня на вулиці Андрія Малишка, 3а в Києві група невідомих за дві хвилини пограбувала магазин «Алло».