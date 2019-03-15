Під Києвом сталося збройне пограбування ювелірного магазину
-
Розсилка
Злочинці зникли на автомобілі
Увечері в четвер, 14 березня, в Борисполі під Києвом сталося збройне пограбування ювелірного магазину.
Про це повідомляє «Інформатор».
Троє чоловіків увірвалися в магазин, розташований на вулиці Київський Шлях, 76. Злочинці були в масках і озброєні автоматами. За словами поліцейських, в інциденті ніхто не постраждав.
Територія навколо ювелірного магазину оточена поліцейськими.
Співробітники поліції підтвердили, що злочинці зникли на автомобілі. Також правоохоронці повідомили журналістам, що вони знають напрямок, в якому зникли зловмисники.
В інтересах слідства вони відмовилися розповісти, в якому саме напрямку попрямували злочинці.