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    Під Києвом сталося збройне пограбування ювелірного магазину

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    Під Києвом сталося збройне пограбування ювелірного магазину

    Злочинці зникли на автомобілі

    Увечері в четвер, 14 березня, в Борисполі під Києвом сталося збройне пограбування ювелірного магазину.

    Про це повідомляє «Інформатор».

    Троє чоловіків увірвалися в магазин, розташований на вулиці Київський Шлях, 76. Злочинці були в масках і озброєні автоматами. За словами поліцейських, в інциденті ніхто не постраждав.

    Територія навколо ювелірного магазину оточена поліцейськими.

    Співробітники поліції підтвердили, що злочинці зникли на автомобілі. Також правоохоронці повідомили журналістам, що вони знають напрямок, в якому зникли зловмисники.

    В інтересах слідства вони відмовилися розповісти, в якому саме напрямку попрямували злочинці. 

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