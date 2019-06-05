Під Києвом виявлено підпільну автозаправку (фото)



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Підпільна автозаправка здійснювала реалізацію скрапленого газу та дизельного палива без оформлених належним чином дозвільних документів

Поблизу смт Макарів Київської області припинено функціонування незаконного автомобільного газово-дизельного заправного пункту. Про це повідомила пресслужба прокуратури Київської області.

«У ході досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Макарівським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури та слідчим відділенням Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області за участю спеціалістів ГУ Держпраці в Київській області та Макарівського районного сектору ГУ ДСНС України в Київській області проведено санкціонований огляд земельної ділянки на в’їзді до смт Макарів Київської області, в ході якої виявлено діяльність незаконного автомобільного газово-дизельного заправного пункту», - йдеться у повідомленні.

Так, підпільна автозаправка здійснювала реалізацію скрапленого газу та дизельного палива без оформлених належним чином дозвільних документів, що засвідчують походження пального, його якість та виробника. Дозвільні документи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на використання устаткування для зберігання і реалізації пального також були відсутні.

За результатами проведеного огляду виявлено та вилучено резервуари для зберігання скрапленого газу, насосні станції та автозаправну колонку для відпуску дизельного палива.

На даний час до суду готується клопотання про арешт вищевказаного вилученого майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.