Під Києвом зачепер обгорів від удару струмом



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Хлопець отримав сильні опіки - обгоріло 50% тіла

У передмісті Києва 14-річний підліток зазнав важких опіків у результаті удару струмом на товарному вагоні поїзда.

Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції.

Установлено, що на залізничну станцію Бровари хлопець прийшов із двома своїми друзями. Батькам він сказав, що пішов займатися з репетитором.

«У той час, коли друзі відійшли у своїх справах, хлопець із власної цікавості виліз на товарні вагони та отримав ураження електрострумом. Від удару високовольтної лінії його відкинуло на землю, і він почав горіти. На допомогу підбігли його товариші й намагалися погасити полум'я», - йдеться в повідомленні.

Зрештою потерпілий отримав опіки II-III ступеня 50% тіла. Зараз за життя підлітка борються медики.

У поліції вирішується питання про притягнення до адміністративної відповідальності його батьків за невиконання ними обов'язків із виховання дитини.

Нагадаємо, у передмісті Одеси, на станції «Одеса-Застава-1», у суботу, 22 вересня на даху поїзда загинув 11-річний хлопець.

За даними Укрзалізниці, з початку 2018 року травми на залізниці отримала 433 сторонні особи, серед них 256 — загинули. Серед травмованих — 21 дитина віком до 16 років, з них 7 дітей загинули.

За відповідний період 2017 року було травмовано 404 сторонні особи, з них 260 — загинули.