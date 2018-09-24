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    Під Одесою загинув 11-річний зачепер

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    Під Одесою загинув 11-річний зачепер

    Після прибуття поїзда на станцію Одеса-Порт тіло хлопця виявив черговий по переїзду

    У передмісті Одеси, на станції «Одеса-Застава-1», у суботу, 22 вересня на даху поїзда загинув 11-річний хлопець.

    Про це повідомляє Укразалізниця.

    Зазначається, що 22 вересня на станції «Одеса-Застава-1» діти перебували на вагоні поїзда, що відправлявся. Двоє з них встигли зістрибнути з поїзда, однак одну дитину було уражено електрострумом.

    «Вже після прибуття поїзда на станцію Одеса-Порт тіло хлопця виявив черговий по переїзду. Загиблому було 11 років», — йдеться у повідомленні.

    За даними Укрзалізниці, з початку 2018 року травми на залізниці отримала 433 сторонні особи, серед них 256 — загинули.  Серед травмованих — 21 дитина віком до 16 років, з них 7 дітей загинули.

    За відповідний період 2017 року було травмовано 404 сторонні особи, з них 260 — загинули.

     

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