Під Києвом затримали темношкірого грабіжника

Нелегала з Африки затримано з пограбованим телевізором у руках

у селі Софіївська Борщагівка працівники поліції під час скоєння злочину затримали темношкірого чоловіка, який намагався викрасти телевізор з приватного будинку. Про це повідомляє Головное управління Нацполіції у Київській області у Facebook. «Подія трапилась у селі Софіївська Борщагівка, на початку першої години ночі.



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Нелегала з Африки затримано з пограбованим телевізором у руках

у селі Софіївська Борщагівка працівники поліції під час скоєння злочину затримали темношкірого чоловіка, який намагався викрасти телевізор з приватного будинку.

Про це повідомляє Головное управління Нацполіції у Київській області у Facebook.

«Подія трапилась у селі Софіївська Борщагівка, на початку першої години ночі. Чолов’яга зламав вхідний замок і мав наміри чимось поживитись, щоб у подальшому спродати крадене майно. Несподівано прокинувся квартирант, який на той час вже відпочивав, і застав його на місці злочину», – повідомили у поліції.

Чоловік викликав поліцію та покликав на допомогу власницю будинку. Грабіжнику не вдалося далеко втекти. Група реагування патрульної поліції Києво-Святошинського відділу поліції вже за кілька хвилин прибула на місце злочину і затримала його.

Зазначається, що зловмисником виявився 35-річний чоловік, який прибув на заробітки до України з Алжиру і вже упродовж двох років перебуває на території країни нелегально.

.Два тижні тому відносно іноземця складено адміністративний протокол за порушення візового режиму та вирішувалось питання про видворення нелегала за межі країни.

Наразі грабіжник затриманий у порядку ст. 208 КПК України та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Речовий доказ, телевізор, вилучено та повернуто власниці.