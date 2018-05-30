Під Києвом зайнялися торф’яники

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Рятувальники почали гасіння торф'яної пожежі

У Бучі сталося загоряння торф'яника, загальна площа якого 300 га

У вівторок, 29 травня, о 13:10 під час об’їзду місць залягання торфу начальником 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Буча та представниками Бучанської міської ради було виявлено осередок торф’яної пожежі на площі 0,003 га в районі Склозаводського озера. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

Площа залягання торфу на даній ділянці – 300 га, глибина залягання – 30 см, горіння на глибині 15 см, відстань до населеного пункту – 700 метрів, відстань до водойми – 400 метрів.

О 13:30 рятувальники прибули до місця та розпочали гасіння.

Станом на вечір вівторка, ліквідація пожежі ще тривала.

Як повідомлялося, до 1 червня у Києві та області зберігається високий рівень пожежної небезпеки.