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    Підприємці знищили частину відомої мозаїки в центрі Києва (фото)

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    Орендарі прибрали частину стіни з мозаїкою - Підприємці знищили частину відомої мозаїки в центрі Києва (фото)
    Орендарі прибрали частину стіни з мозаїкою
    Фото: Ukrainian Modernism

    Вандали знищують монументальне мистецтво у Києві

    Орендарі комерційних приміщень в будинку на бульварі Лесі Українки, 28 в Печерському районі Києва знищили частину мозаїку, розширивши вхід.

    Про це повідомляється на сторінці Ukrainian Modernism у Facebook.

    «Символічне монументальне панно «Лісоповал» створили художники Анатолій Васильович Гайдамака і Лариса Василівна Міщенко в 1969-1970 роках. Це була багатомісячна ручна праця - художники і в холод, і в спеку, вручну викладали композицію зі шматочків смальти. Невідомим підприємцям вистачило дня, щоб зухвало понівечити мистецький об'єкт», - йдеться в повідомленні.

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    Як видно на світлинах, орендарі вибили частини стіни із мозаїкою для встановлення ширших дверей у будівлю.

    Митці звертаються до Міністерства культури, поліції Києва, столичної влади із закликом розібратися в ситуації.

    Київ вандалізм культура мистецтво
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