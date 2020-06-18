Підприємці знищили частину відомої мозаїки в центрі Києва (фото)



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Орендарі прибрали частину стіни з мозаїкою Фото: Ukrainian Modernism

Вандали знищують монументальне мистецтво у Києві

Орендарі комерційних приміщень в будинку на бульварі Лесі Українки, 28 в Печерському районі Києва знищили частину мозаїку, розширивши вхід.

Про це повідомляється на сторінці Ukrainian Modernism у Facebook.

«Символічне монументальне панно «Лісоповал» створили художники Анатолій Васильович Гайдамака і Лариса Василівна Міщенко в 1969-1970 роках. Це була багатомісячна ручна праця - художники і в холод, і в спеку, вручну викладали композицію зі шматочків смальти. Невідомим підприємцям вистачило дня, щоб зухвало понівечити мистецький об'єкт», - йдеться в повідомленні.

Як видно на світлинах, орендарі вибили частини стіни із мозаїкою для встановлення ширших дверей у будівлю.

Митці звертаються до Міністерства культури, поліції Києва, столичної влади із закликом розібратися в ситуації.