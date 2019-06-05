Пішла з дому і не повернулася: у Києві розшукують дівчину з кільцем у носі (фото)
15-річна дівчина зникла 30 травня
У Києві розшукується Марія Коваленко 2004 року народження, яка не повернулася додому.
Допомогти знайти дівчину просять рідні і Оболонське управління поліції Києва.
Марія Коваленко пішла з дому у четвер, 30 травня. Про це повідомляє Інформатор.
Прикмети дівчини: зріст близько 155-160 сантиметрів, середньої статури, волосся темне, в носі пірсинг - кільце.
Якщо хтось володіє інформацією про місцезнаходження Марії, у поліції просять повідомити на лінію «102».
Як повідомлялося, у селищі Немішаєве Бородянського району продовжуються пошуки зниклого студента коледжу Юрія Гальченка.
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