Пішла з дому і не повернулася: у Києві розшукують дівчину з кільцем у носі (фото)



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Розшукується Марія Коваленко

15-річна дівчина зникла 30 травня

У Києві розшукується Марія Коваленко 2004 року народження, яка не повернулася додому.

Допомогти знайти дівчину просять рідні і Оболонське управління поліції Києва.

Марія Коваленко пішла з дому у четвер, 30 травня. Про це повідомляє Інформатор.

Прикмети дівчини: зріст близько 155-160 сантиметрів, середньої статури, волосся темне, в носі пірсинг - кільце.

Якщо хтось володіє інформацією про місцезнаходження Марії, у поліції просять повідомити на лінію «102».

Як повідомлялося, у селищі Немішаєве Бородянського району продовжуються пошуки зниклого студента коледжу Юрія Гальченка.

Хлопець пропав 22 квітня. Саме в цей день надвечір, близько 22:00, його востаннє бачили неподалік озера на території навчального закладу. Додому 19-річний студент так і не повернувся.