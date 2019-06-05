  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Пішла з дому і не повернулася: у Києві розшукують дівчину з кільцем у носі (фото)

    • Розсилка
    Розшукується Марія Коваленко&nbsp; - Пішла з дому і не повернулася: у Києві розшукують дівчину з кільцем у носі (фото)
    Розшукується Марія Коваленко 

    15-річна дівчина зникла 30 травня

    У Києві розшукується Марія Коваленко 2004 року народження, яка не повернулася додому.

    Допомогти знайти дівчину просять рідні і Оболонське управління поліції Києва.

    Марія Коваленко пішла з дому у четвер, 30 травня. Про це повідомляє Інформатор.

    Прикмети дівчини: зріст близько 155-160 сантиметрів, середньої статури, волосся темне, в носі пірсинг - кільце.

    Якщо хтось володіє інформацією про місцезнаходження Марії, у поліції просять повідомити на лінію «102».

    Як повідомлялося, у селищі Немішаєве Бородянського району продовжуються пошуки зниклого студента коледжу Юрія Гальченка.

    Хлопець пропав 22 квітня. Саме в цей день надвечір, близько 22:00, його востаннє бачили неподалік озера на території навчального закладу. Додому 19-річний студент так і не повернувся.

    Читайте також
    Національна поліція України Київ діти кияни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ