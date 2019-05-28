Вже понад місяць розшукують зниклого під Києвом студента (фото)
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Розсилка
Хлопець не повернувся додому з коледжу 22 квітня
У селищі Немішаєве Бородянського району продовжуються пошуки зниклого студента коледжу Юрія Гальченка.
Студент Немішаївського аграрного коледжу Юрій Гальченко пропав 22 квітня. Саме в цей день надвечір, близько 22:00, хлопця востаннє бачили неподалік озера на території навчального закладу. Додому 19-річний студент так і не повернувся.
На момент зникнення Юрій був одягнений у білу кепку, темно-синю кофту, спортивні штани, при собі мав чорний портфель з жовто-блакитною стрічкою.
На пошуки зниклого хлопця залучили кінологів і водолазів, однак пошукові роботи результатів не дали.
Всіх, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження Юрія Гальченка, просять повідомляти за тел. 8 (04577)5-64-41, 093-263-34-66 або 102.
Джерело: Погляд