Вже понад місяць розшукують зниклого під Києвом студента (фото)



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19-річний студент Юрій Гальченко

Хлопець не повернувся додому з коледжу 22 квітня

У селищі Немішаєве Бородянського району продовжуються пошуки зниклого студента коледжу Юрія Гальченка.

Студент Немішаївського аграрного коледжу Юрій Гальченко пропав 22 квітня. Саме в цей день надвечір, близько 22:00, хлопця востаннє бачили неподалік озера на території навчального закладу. Додому 19-річний студент так і не повернувся.

На момент зникнення Юрій був одягнений у білу кепку, темно-синю кофту, спортивні штани, при собі мав чорний портфель з жовто-блакитною стрічкою.

На пошуки зниклого хлопця залучили кінологів і водолазів, однак пошукові роботи результатів не дали.

Всіх, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження Юрія Гальченка, просять повідомляти за тел. 8 (04577)5-64-41, 093-263-34-66 або 102.

Джерело: Погляд