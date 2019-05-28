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    Вже понад місяць розшукують зниклого під Києвом студента (фото)

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    19-річний студент Юрій Гальченко - Вже понад місяць розшукують зниклого під Києвом студента (фото)
    19-річний студент Юрій Гальченко

    Хлопець не повернувся додому з коледжу 22 квітня

    У селищі Немішаєве Бородянського району продовжуються пошуки зниклого студента коледжу Юрія Гальченка.

    Студент Немішаївського аграрного коледжу Юрій Гальченко пропав 22 квітня. Саме в цей день надвечір, близько 22:00, хлопця востаннє бачили неподалік озера на території навчального закладу. Додому 19-річний студент так і не повернувся.

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    На момент зникнення Юрій був одягнений у білу кепку, темно-синю кофту, спортивні штани, при собі мав чорний портфель з жовто-блакитною стрічкою.

    На пошуки зниклого хлопця залучили кінологів і водолазів, однак пошукові роботи результатів не дали.

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    Вже понад місяць розшукують зниклого під Києвом студента (фото)
    Вже понад місяць розшукують зниклого під Києвом студента (фото)

    Всіх, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження Юрія Гальченка, просять повідомляти за тел. 8 (04577)5-64-41, 093-263-34-66 або 102.

    Джерело: Погляд

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