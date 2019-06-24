Після обвалу шляхопроводу на Осокорках Кличко звільнив відповідального за мости



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Шматки бетону моста впали на проїжджу частину, пошкодивши автомобіль Фото: Інформатор

Департаменту транспорту КМДА доручено обстежити всі штучні споруди в столиці

Мер Києва Віталій Кличко звільнив в.о. директора комунального підприємства «Київавтошляхміст» Дмитра Котлубея і доручив департаменту транспорту Київської міської держадміністрації обстежити всі штучні споруди в Києві. Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

«Сьогодні трапилася подія на Осокорках, де обсипалися шматки штукатурки на шляхопроводі і потрапили на авто, що проїжджало під мостом. Я вважаю, що винен в цьому балансоутримувач шляхопроводу. Він повинен вчасно обстежувати об‘єкти, за належний стан яких відповідає, і надавати оперативно інформацію іншим службам щодо виявлених проблем», - наголосив Кличко.

«Я звільняю виконувача обов‘язків директора КП «Київавтошляхміст» за недбале ставлення до своїх обов‘язків», - заявив він.

Також мер столиці доручив департаменту транспорту КМДА обстежити всі штучні споруди в столиці і оперативно надати інформацію щодо найпроблемніших мостів з тих, де зараз не відбуваються ремонтні роботи.

Як повідомлялося, 24 червня вранці в Києві біля станції метро «Осокорки» посипався шляхопровід: автомобіль Renault Duster постраждав від шматків бетону моста.