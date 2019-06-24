  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Після обвалу шляхопроводу на Осокорках Кличко звільнив відповідального за мости

    • Розсилка
    Шматки бетону моста впали на проїжджу частину, пошкодивши автомобіль - Після обвалу шляхопроводу на Осокорках Кличко звільнив відповідального за мости
    Шматки бетону моста впали на проїжджу частину, пошкодивши автомобіль
    Фото: Інформатор

    Департаменту транспорту КМДА доручено обстежити всі штучні споруди в столиці

    Мер Києва Віталій Кличко звільнив в.о. директора комунального підприємства «Київавтошляхміст» Дмитра Котлубея і доручив департаменту транспорту Київської міської держадміністрації обстежити всі штучні споруди в Києві. Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

    «Сьогодні трапилася подія на Осокорках, де обсипалися шматки штукатурки на шляхопроводі і потрапили на авто, що проїжджало під мостом. Я вважаю, що винен в цьому балансоутримувач шляхопроводу. Він повинен вчасно обстежувати об‘єкти, за належний стан яких відповідає, і надавати оперативно інформацію іншим службам щодо виявлених проблем», - наголосив Кличко.

    «Я звільняю виконувача обов‘язків директора КП «Київавтошляхміст» за недбале ставлення до своїх обов‘язків», - заявив він.

    Також мер столиці доручив департаменту транспорту КМДА обстежити всі штучні споруди в столиці і оперативно надати інформацію щодо найпроблемніших мостів з тих, де зараз не відбуваються ремонтні роботи.

    Як повідомлялося, 24 червня вранці в Києві біля станції метро «Осокорки» посипався шляхопровід: автомобіль Renault Duster постраждав від шматків бетону моста.

    Читайте також
    Віталій Кличко Київ дороги ремонт КМДА міст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ