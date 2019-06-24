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    У Києві посипався ще один міст (фото, відео)

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    Автомобіль Renault Duster постраждав від шматків бетону - У Києві посипався ще один міст (фото, відео)
    Автомобіль Renault Duster постраждав від шматків бетону
    Фото: Інформатор

    Шматки бетону впали на автомобілі під шляхопроводом

    У понеділок, 24 червня, вранці в Києві біля станції метро «Осокорки» посипався шляхопровід: автомобіль Renault Duster постраждав від шматків бетону моста.

    Інцидент стався близько 7:09. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, Renault рухався в бік Південного мосту, коли під шляхопроводом біля станції метро «Осокорки» на машину впала частина обшивки моста. В результаті в автомобіля виявився пошкоджений капот і передній бампер. На щастя, ушкодження отримала тільки машина.

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    У Києві посипався ще один міст (фото, відео)
    У Києві посипався ще один міст (фото, відео)
    У Києві посипався ще один міст (фото, відео)
    У Києві посипався ще один міст (фото, відео)
    У Києві посипався ще один міст (фото, відео)
    У Києві посипався ще один міст (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    В даний момент на місці працює екіпаж патрульної поліції, який склав протокол, а також огородив аварійну ділянку під мостом. За словами поліцейських, зберігається ризик подальших обвалів. Втім, з огляду на годину пік, деякі водії ігнорували обмеження, і продовжували їхати по осколках.

    Нагадаємо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

    Кияни охрестили шляхопровід «мостом ганьби»

    Дивіться фоторепортаж «Главкома» з місця реконструкції мосту.

    Наразі старий міст повністю розібрали. Частину металевих конструкцій для нового мосту вже завезли на будівельний майданчик і почали монтувати.

    23 червня із 01:00 до 12:00 було повністю обмежено рух транспорту проспектом Перемоги в районі реконструкції Шулявського шляхопроводу. У зв’язку із початком монтажу металоконструкцій нового Шулявського шляхопроводу, 

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