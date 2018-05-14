Після заяви Гройсмана про завершення ремонту Одеської траси там закрито рух на п’яти ділянках

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Ремонт Одеської траси

Ремонтні роботи на трасі Київ-Одеса тривають

У зв’язку з проведенням капітального ремонту на автодорозі М-05 Київ-Одеса на кількох ділянках автодороги діють обмеження/закриття руху автомобільного транспорту. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг («Укравтодор») у Київській області.

Так, обмеження/закриття руху діють на таких ділянках:

км 19+300 – км 21+200 / с. Віта Поштова / (правий проїзд закритий, рух здійснюється по лівому проїзду до 13.05.2018 )

км с. Віта Поштова (правий проїзд закритий, рух здійснюється по лівому проїзду до 13.05.2018 км 36+500 – км 42+000 (лівий проїзд закритий, рух здійснюється по правому проїзду);

– км (лівий проїзд закритий, рух здійснюється по правому проїзду); км 71 +800 – км 77+000 ; /смт. Гребінки/ (лівий проїзд закритий, рух здійснюється по правому проїзду).

– км ; /смт. Гребінки/ (лівий проїзд закритий, рух здійснюється по правому проїзду). км 79+500 – км 84+100 /м. Біла Церква/ (правий проїзд закритий, рух здійснюється по лівому проїзду).

– км /м. Біла Церква/ (правий проїзд закритий, рух здійснюється по лівому проїзду). км 79+308 - /м. Біла Церква/ (рух транспортною розв’язкою з напрямку м. Одеса в напрямку м. Біла Церква закрито, розворот здійснюється на км 77+500 с. Терезине).

«Укравтодор» просить водіїв з розумінням поставитись до тимчасових незручностей, що виникають під час проведення ремонтних робіт.

Як повідомляв «Главком», прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що «Укравтодор» завершив аварійний ремонт траси «Київ-Одеса». Відповідне повідомлення він поширив 27 квітня.

«За три тижні квітня [на трасі] переклали верхній шар полотна на найбільш аварійних ділянках, завершили ямковий ремонт, зараз наносять розмітку. Проїзд транспорту забезпечено по всій протяжності траси», - йдеться у ньому.

Проте громадяни скаржаться, що ремонт ще не завершений.