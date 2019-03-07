Платимо за електроенергію по-новому. Киянам пояснили, що робити, коли в квитанції і на лічильнику різні показники



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Показники лічильників у платіжці можна скорегувати

Кияни часто скаржаться, що отримують платіжку з показниками лічильника на електроенергію, які відрізняються від фактичних на лічильнику. Щоб цього не було, слід фіксувати показники лічильника на електроенергію 1-го числа місяця і передавати «Київським енергетичним послугам» з 1 по 4 число місяця.

Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів директор компанії-постачальника електроенергії – ТОВ «Київські енергетичні послуги» – Віктор Мельников.

«У клієнтів, які не встигли вчасно передати показники лічильника, кількість спожитих кіловат-годин розраховується по середньодобовому споживанню на підставі двох фактичних показників, переданих чи зафіксованих раніше. В такому випадку показники в платіжці можуть відрізнятися від фактичних на лічильнику. Їх можна скоригувати, щоб уже в наступному місяці отримати платіжку з точнішими даними», - пояснив він.

Так, наприклад, для цього можна до кінця місяця передати ТОВ «Київські енергетичні послуги» актуальні показники лічильника: через форму зворотного зв‘язку або Особистий кабінет на сайті kep.com.ua, за електронною поштою Hotline@keu.com.ua, або через сторінку на Facebook fb.com/energoposlugykyiv. Як додаткова альтернатива, можна звернутися за телефонами контакт-центру (044/067/066) 277-18-18.

Нагадаємо, з початку 2019 року в Україні запрацювала нова модель роздрібного енергоринку. В Києві транспортуванням електричної енергії тепер займається «ДТЕК Київські електричні мережі» (спадкоємиця «Київенерго»), а реалізацією електроенергії кінцевим споживачам (побутовим і промисловим) – ТОВ «Київські енергетичні послуги».

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