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    Пляшки, недопалки, склянки: після концерту на НСК «Олімпійський» купи сміття (фото)

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    Пляшки, недопалки, склянки: після концерту на НСК «Олімпійський» купи сміття (фото)
    Фото: Інформатор

    Комунальники на світанку щосили займалися прибиранням території навколо стадіону

    У суботу, 7 вересня, ввечері на НСК «Олімпійський» у Києві пройшов фестиваль Ready.Steady.Favorit, у якому взяли участь українські «зірки». Таким чином букмекерська компанія Favorit відзначила свій 20-й день народження.

    А після свята біля стадіону залишилися гори сміття, повідомляє Інформатор.

    Близько четвертої години ранку 8 вересня комунальники щосили займалися прибиранням території. Однак навіть незважаючи на це, на території навколо «Олімпійського» сміття вистачало. Найбільше порожніх пляшок, недопалків і склянок від кави лежало біля сміттєвих урн, однак чимало сміття валялося і просто на парковці.

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    Пляшки, недопалки, склянки: після концерту на НСК «Олімпійський» купи сміття (фото)
    Пляшки, недопалки, склянки: після концерту на НСК «Олімпійський» купи сміття (фото)
    Пляшки, недопалки, склянки: після концерту на НСК «Олімпійський» купи сміття (фото)
    Пляшки, недопалки, склянки: після концерту на НСК «Олімпійський» купи сміття (фото)
    Пляшки, недопалки, склянки: після концерту на НСК «Олімпійський» купи сміття (фото)
    Пляшки, недопалки, склянки: після концерту на НСК «Олімпійський» купи сміття (фото)
    Пляшки, недопалки, склянки: після концерту на НСК «Олімпійський» купи сміття (фото)
    Пляшки, недопалки, склянки: після концерту на НСК «Олімпійський» купи сміття (фото)

    Зазначимо, що гори сміття в Києві з'являються не лише після свят. На туристичних локаціях у центрі міста після вихідних завжди багато сміття.

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