Пляшки, недопалки, склянки: після концерту на НСК «Олімпійський» купи сміття (фото)



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Фото: Інформатор

Комунальники на світанку щосили займалися прибиранням території навколо стадіону

У суботу, 7 вересня, ввечері на НСК «Олімпійський» у Києві пройшов фестиваль Ready.Steady.Favorit, у якому взяли участь українські «зірки». Таким чином букмекерська компанія Favorit відзначила свій 20-й день народження.

А після свята біля стадіону залишилися гори сміття, повідомляє Інформатор.

Близько четвертої години ранку 8 вересня комунальники щосили займалися прибиранням території. Однак навіть незважаючи на це, на території навколо «Олімпійського» сміття вистачало. Найбільше порожніх пляшок, недопалків і склянок від кави лежало біля сміттєвих урн, однак чимало сміття валялося і просто на парковці.

Зазначимо, що гори сміття в Києві з'являються не лише після свят. На туристичних локаціях у центрі міста після вихідних завжди багато сміття.