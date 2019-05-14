Пляжний сезон не за горами: у Києві набирають команду лайфгардів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пляжному патрулю необхідно 150 рятувальників

Стати лайфгардом може кожен громадянин України від 16-ти років

У Києві запрошують до команди муніципальної програми «Пляжний патруль». Саме зараз найбільш оптимальний період, щоб пройти необхідну підготовку та вже у найближчі тижні стати міським пляжним патрульним. Про це під час прес-брифінгу в лайфсейвінг-клубі зазначив керівник муніципальної програми «Пляжний патруль», начальник відділу з питань організації безпеки та супроводження лайфсейвінг-програм комунального підприємства «Плесо» Артем Гальчук.

«Наразі ми маємо 50 рекрутів, однак для повної комплектації необхідно 150 рятувальників. Ми проводимо активний набір лайфгардів і запрошуємо всіх охочих до команди пляжного патруля. Стати лайфгардом може кожен громадянин України від 16-ти років. Для цього необхідно скласти тести у басейні на силу і витривалість та пройти співбесіду на психоемоційну підготовленість. Героєм може стати кожен!» – повідомив Гальчук.

За словами начальника Управління з питань цивільного захисту КМДА Романа Ткачука, останні 2 роки лайфгарди постійно беруть участь у проведенні навчань усіх рятувальних служб Києва.

«Лайфгарди виконують дуже важливу функцію негайного реагування на надзвичайні події на воді. За весь час існування цієї організації лайфгардами було врятовано більше 300 людей. Тому і в подальшому ми готові підтримувати роботу лайфгардів як громадської організації. Тож звертаюсь до молоді Києва та пропоную приєднатися до дружної сім’ї Пляжного Патруля та проявити себе як справжні герої-рятувальники», – зазначив Ткачук.

Щоб пройти відбір та долучитись до команди Пляжного патруля, потрібно заповнити анкету за посиланням: http://beachpatrol.kiev.ua/.

ГО «Пляжний патруль» – громадська організація, заснована столичними волонтерами у 2015 році з метою впровадження міжнародних стандартів безпеки на водних об’єктах столиці. Восени 2018 року «Пляжний патруль» за досягнуті результати отримав визнання Міжнародної федерації лайфсейвінгу – керівної організації з рятування на воді у світі